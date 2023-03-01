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10 минут назад

В Германии могут запретить отопление нефтью и газом

Елена Прошина

Министр экономики Германии Роберт Хабек внёс законопроект о запрете нефтяного и газового отопления к 2045 году. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на немецкие СМИ.

В Германии могут запретить отопление нефтью и газом
Фото: 

Отмечается, что первый этап законопроекта может начаться уже в следующем году. В его рамках под запрет попадут все системы отопления, кроме тех, что производят тепло как минимум на 65% из возобновляемых источников. А те нефтяные и газовые системы отопления, что уже установлены в Германии, можно будет использовать ещё 30 лет, после чего их необходимо будет заменить.

Говоря об этой инициативе, председатель Ассоциации жилищного хозяйства ФРГ Аксель Гедашко заявил, что её реализация потребует огромных затрат. Каким образом будет обеспечено финансирование этому законопроекту, пока неизвестно.

Ранее в Германии прошло обсуждение национализации «Северного потока-2».

В мире,Роберт Хабек,
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