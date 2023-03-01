В Германии могут запретить отопление нефтью и газом

Отмечается, что первый этап законопроекта может начаться уже в следующем году. В его рамках под запрет попадут все системы отопления, кроме тех, что производят тепло как минимум на 65% из возобновляемых источников. А те нефтяные и газовые системы отопления, что уже установлены в Германии, можно будет использовать ещё 30 лет, после чего их необходимо будет заменить.