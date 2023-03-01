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17 минут назад

Министр транспорта Греции уйдет в отставку из-за железнодорожной катастрофы

Елена Прошина

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал заявление об отставке. Это связано с железнодорожной катастрофой в районе Лариса. Об этом сообщает Kathimerini.

Министр транспорта Греции уйдет в отставку из-за железнодорожной катастрофы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Караманлис также заявил, что лично посетил место катастрофы и понял, что железнодорожная система Греции не соответствует современным стандартам. По его словам, последние 3,5 года министерство транспорта прикладывало все усилия к тому, чтобы исправить многочисленные проблемы железнодорожной отрасли страны, но этого оказалось мало.

Министр также отметил, что ему тяжело далось это решение, но он в нём уверен.

«Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было. Я несколько лет занимаюсь политикой, но считаю необходимым условием демократии, чтобы граждане нашей страны доверяли политической системе», – сказал он.

1 марта вблизи греческого города Лариса столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По последним данным, в результате катастрофы погибло 38 человек, ещё 85 получили ранения.

В мире,Костас Караманлис,
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