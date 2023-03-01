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45 минут назад

Журналист Херш сравнил команду Байдена с экипажем «Титаника»

Илья Родин

Известный журналист Сеймур Херш рассказал в своей новой статье, размещенной на Substack, что действия президента США Джо Байдена могут привести к серьезным последствиям. Он пояснил, что американский лидер «окажется» на корабле, который прямым ходом идет к столкновению с айсбергом, пишет РИА «Новости».

Журналист Херш сравнил команду Байдена с экипажем «Титаника»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Херш уточнил, что бывший глава США Джон Кеннеди во время войны во Вьетнаме как бы находился на «Титанике», прямым ходом идущем навстречу гибели.

По мнению лауреата Пулитцеровской премии, действующий глава Соединенных Штатов и его администрация в какой-то момент «могут оказаться на том же корабле».

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Причиной попадания в столь тяжелую ситуацию станет то, что Байден не предпринимает необходимых мер для заключения перемирия на Украине, пояснил Херш.

Аналитик отметил, что в США пока не наблюдается значительного давления на руководство державы на фоне продолжения военной и финансовой поддержки Киева. Вместе с тем, в других странах недовольство населения постепенно нарастает.

В мире,Сеймур Херш,Джон Кеннеди,Джозеф Байден,
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