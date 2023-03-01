Журналист Херш сравнил команду Байдена с экипажем «Титаника»

Известный журналист Сеймур Херш рассказал в своей новой статье, размещенной на Substack, что действия президента США Джо Байдена могут привести к серьезным последствиям. Он пояснил, что американский лидер «окажется» на корабле, который прямым ходом идет к столкновению с айсбергом, пишет РИА «Новости».

Херш уточнил, что бывший глава США Джон Кеннеди во время войны во Вьетнаме как бы находился на «Титанике», прямым ходом идущем навстречу гибели.

По мнению лауреата Пулитцеровской премии, действующий глава Соединенных Штатов и его администрация в какой-то момент «могут оказаться на том же корабле».

Причиной попадания в столь тяжелую ситуацию станет то, что Байден не предпринимает необходимых мер для заключения перемирия на Украине, пояснил Херш.