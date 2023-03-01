США признали неспособность изменить состав постоянных членов СБ ООН

США не способны изменить состав «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

Постпреда спросили, поддерживает ли Вашингтон вхождение Индии и Японии в состав постоянных членов органа. По ее словам, в сентябре 2022 года США действительно инициировали обсуждение реформы СБ ООН.

«Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы он стал более инклюзивным и представительным. (...) Пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН, я не могу это изменить», — признала вместе с тем Томас-Гринфилд.

При этом она заявила, что можно добавить в СБ новых постоянных членов и выборных членов, и этот вопрос обсуждается.

В начале февраля Томас-Гринфилд уже заявляла, что число членов Совета Безопасности ООН необходимо увеличить для снижения влияния на него России. Она также назвала напряженными отношения между постоянными членами Совбеза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада превратить Совет Безопасности ООН в бесхребетную и послушную структуру бесплодны. Она особо отметила, что любые изменения в рамках ООН должны приводить к улучшению ее работы, однако западные страны не готовы работать в соответствии с этими принципами.