Посол ФРГ назвал причину «молчания» о взрывах на «Северных потоках»

ФРГ, Швеция и Дания не представляют сведения о ходе расследования терактов на «Северных потоках» потому, что специалисты еще не завершили следственные действия и экспертизы, рассказал посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр. Об этом пишет РБК.

Дипломат отметил, что преднамеренные действия, совершенные против российских экспортных трубопроводов, являются неприемлемыми.

Взрывы газопроводов угрожают международной безопасности, подчеркнул фон Гайр. Он добавил, что они вызвали глубокую озабоченность Берлина.

Посол уточнил, что власти трех стран начали расследование происшествия с тем, чтобы получить четкие, конкретные данные об инциденте как таковом и о его причинах.

«Эти расследования еще не завершены», - заметил фон Гайр.