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1 час назад

Посол ФРГ назвал причину «молчания» о взрывах на «Северных потоках»

Илья Родин

ФРГ, Швеция и Дания не представляют сведения о ходе расследования терактов на «Северных потоках» потому, что специалисты еще не завершили следственные действия и экспертизы, рассказал посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр. Об этом пишет РБК.

Дипломат отметил, что преднамеренные действия, совершенные против российских экспортных трубопроводов, являются неприемлемыми.

Взрывы газопроводов угрожают международной безопасности, подчеркнул фон Гайр. Он добавил, что они вызвали глубокую озабоченность Берлина.

Посол уточнил, что власти трех стран начали расследование происшествия с тем, чтобы получить четкие, конкретные данные об инциденте как таковом и о его причинах.

Подрыв «Северных потоков» привел к экологической катастрофе

«Эти расследования еще не завершены», - заметил фон Гайр.

Эксперт предсказал ранее, что следующей целью злоумышленников может стать «Турецкий поток». По его словам, разрушение всех российских трубопроводов, ведущих в Европу, может быть очень выгодно США, которые торгуют газом с ЕС по завышенным ценам.

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