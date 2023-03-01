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31 минуту назад

Власти Киева переименуют Киевский музей Пушкина

ТАССиещё 2

Киевский музей Пушкина будет переименован в "Усадьбу на Кудрявке". Об этом в среду сообщила Киевская городская военная администрация.

Власти Киева переименуют музей Пушкина
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева, филиалы этого заведения культуры меняют свои названия. Киевский музей Пушкина теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а Музейно-выставочный центр современного искусства будет просто Музейно-выставочным центром", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.

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