Власти Киева переименуют музей Пушкина

"По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева , филиалы этого заведения культуры меняют свои названия. Киевский музей Пушкина теперь будет называться "Усадьба на Кудрявке", а Музейно-выставочный центр современного искусства будет просто Музейно-выставочным центром", - говорится в сообщении в Telegram -канале.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.