Израильский парламент одобрил введение смертной казни для террористов

Кнессет Израиля (парламент страны) в предварительном чтении одобрил законопроект, согласно которому предусматривается введение смертной казни для террористов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху. Согласно законопроекту, смертная казнь грозит тем, кто «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских побуждений или ненависти к определенной публике... и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».

Мы утвердили в кнессете закон о смертной казни для террористов, — заявил Нетаньяху.

The Jerusalem Post пишет, что в голосовании участвовали только 64 депутата. Из 55 проголосовали за и 9 — против. Большинство парламентариев в знак протеста не явились на голосование.

Теперь законопроект должен будет рассмотреть израильский кабмин. В случае одобрения проекта правовой нормы она вернется в парламент на рассмотрение в первом чтении.

Смертная казнь применялась только дважды за всю историю еврейского государства. Первая — во время арабо-израильской войны 1948 года. Офицер израильской армии Меир Тобиански был ложно обвинен в шпионаже, передан военному трибуналу и расстрелян, однако затем посмертно оправдан. Год спустя израильский гражданский суд впервые вынес смертные приговоры двум арабам за убийство, однако их заменили пожизненным заключением по решению президента Хаима Вейцмана — он был противником казни. Вторая (и последняя на сегодня) казнь была проведена в 1962 году — эсэсовец и «архитектор» холокоста Адольф Эйхман был повешен за геноцид и преступления против человечности.