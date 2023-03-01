СМИ: военные США уничтожили одного из руководителей «Аль-Каиды»*

Хамад бен Хамуд ат-Тамими, предположительно являвшийся одним из руководителей «Аль-Каиды»* (запрещена в РФ) в Йемене, был уничтожен при авиаударе США в Марибе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные источники.

Собеседник агентства пояснил, что американские военные с помощью беспилотника нанесли удар по дому, который накануне арендовал шариатский судья.

По его словам, при ударе погибли судья и один из его соратников. Один из подчиненных, кроме того, был тяжело ранен.

Второй источник уточнил, что в результате авиаудара погибли два рядовых члена организации.

Уточняется, что в январе были ликвидированы два подрывника организации. Один из них пользовался широкой известностью среди террористов «Аль-Каиды».

Ранее сообщалось, что военные Соединенных Штатов уничтожили в Сирии лидера ИГИЛ** (запрещена в России) Махера аль-Агала. Удар по нему был нанесен с помощью БПЛА.

* Террористическая организация, запрещенная в России.