Скопление легковых машин на въезд в ЕС из Белоруссии увеличилось в три раза

Скопление легковых автомобилей на въезд в страны ЕС из Белоруссии с начала недели увеличилось в три раза. Об этом в пятницу сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С понедельника скопление фур на въезд в страны ЕС увеличилось на 24%, легковых машин - в три раза", - говорится в сообщении. В комитете проинформировали, что наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный белорусский - "Брест"). "Сопредельная сторона оформила всего 33% авто [от нормы]", - уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 10:00 [пятницы] наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска "Козловичи" ("Кукурыки"). Сопредельная сторона в среднем оформляет 50% фур от нормы. Нагрузка на данный маршрут существенно выросла после закрытия Польшей пункта пропуска "Бобровники", - уточнили в комитете.

На польско-белорусской границе находятся шесть автомобильных пунктов пропуска, из которых к началу февраля 2023 года три не функционировали по инициативе польской стороны. 10 февраля Польша прекратила работу пограничного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица"), мотивируя это интересами безопасности. В ответ на действия Варшавы Белоруссия с 18 февраля ограничила въезд в республику зарегистрированного в Польше грузового автотранспорта, разрешив его перемещение только через белорусско-польский участок границы. Польша с 21 февраля запретила движение через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") грузового автотранспорта за исключением зарегистрированного в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Без ограничений в настоящее время работает только пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), через который идет движение пассажирского транспорта.