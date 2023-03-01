Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан Польши на всех КПП с ЕС

Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с ЕС с 2 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Учитывая высокий запрос на белорусский "безвиз", руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС", - говорится в сообщении.

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Нововведение будет действовать с полуночи 2 марта по 31 декабря 2023 года включительно.

"Ранее граждане Польши могли въехать в Беларусь без визы только на белорусско-польском участке границы", - напомнили в погранслужбе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение Совмина и МИД страны о продлении на 2023 год безвизового режима въезда в республику для жителей Латвии, Литвы и Польши. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года, затем было принято решение продлить до конца года такой порядок для жителей этих стран и Польши. В настоящее время граждане Литвы и Латвии могут следовать через международные пункты пропуска только на белорусско-литовском или белорусско-латвийском участках границы соответственно.

Польша 10 февраля прекратила работу пограничного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица"). В ответ на действия Варшавы Белоруссия с 18 февраля ограничила въезд в республику зарегистрированного в Польше грузового автотранспорта, разрешив его перемещение только через белорусско-польский участок границы. Польша с вечера 21 февраля запретила движение через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") грузового автотранспорта за исключением зарегистрированного в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Без ограничений в настоящее время работает только пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), через который осуществляется движение пассажирского транспорта.