Польша заставила украинских беженцев платить за жилье

Власти Польши обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания, заявил полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер. Его цитирует польское издание Interia.

«Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях», — сказал он, отметив, что новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

Шефернакер отметил, что новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

По его словам, от оплаты будут освобождены дети до 18, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года.

Более 70 депутатов и членов кабмина Великобритании в открытом письме ранее призвали правительство королевства инвестировать средства казны на приют свыше 4200 семей с Украины. Среди подписантов призыва значится имя экс-главы МВД и ныне вице-спикера британской Палаты общин Рози Винитертон, а также многих других известных деятелей политической жизни Великобритании.