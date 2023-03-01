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1 час назад

Польша заставила украинских беженцев платить за жилье

Lenta.ruиещё 1

Власти Польши обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания, заявил полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер. Его цитирует польское издание Interia.

Польша заставила украинских беженцев платить за жилье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях», — сказал он, отметив, что новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

Шефернакер отметил, что новые правила по оплате жилья для украинцев в Польше начинают действовать с 1 марта 2023 года.

По его словам, от оплаты будут освобождены дети до 18, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года.

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Более 70 депутатов и членов кабмина Великобритании в открытом письме ранее призвали правительство королевства инвестировать средства казны на приют свыше 4200 семей с Украины. Среди подписантов призыва значится имя экс-главы МВД и ныне вице-спикера британской Палаты общин Рози Винитертон, а также многих других известных деятелей политической жизни Великобритании.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал будущее украинских беженцев в Польше. Ссылаясь на опрос польских СМИ, сенатор рассказал, что 68 процентов жителей Польши относятся к беженцам с Украины негативно.

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