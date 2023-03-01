Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло

Сотрудники полиции два раза уносили на руках шведскую экоактивистку Грету Тунберг с места проведения акции протеста у зданий Минфина и Министерства климата и окружающей среды Норвегии. Об этом пишет NRK.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу против участников акции, которые уже несколько дней блокируют правительственные здания с требованием исполнить постановление Верховного суда страны и демонтировать две ветряные электростанции в Фосене.

При этом накануне активисты заблокировали входы в здание Министерства финансов Норвегии. Сегодня они вновь оказались у одного из входов.

«Двое полицейских подняли Грету Тунберг и унесли, когда она держала в руке саамский флаг. После того, как ее положили на землю, Тунберг немедленно встала и ушла», - отмечает издание.

Позднее полицейские снова унесли ее на руках, но уже от Министерства климата, так как «она отказалась добровольно уйти».

Ранее Грета Тунберг призывала бороться с капитализмом, чтобы спасти планету. Позднее экоактивистка подала судебный иск против своей страны из-за политики властей Швеции в области климата. Тунберг уточнила, что вместе с ней в качестве истцов выступили 635 детей, подростков и молодых людей. Все они являются участниками экологического движения Aurora.