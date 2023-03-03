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49 минут назад

Fox News: Байден теряет способность разговаривать

Ura.Ruиещё 4

Президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Информацию об этом раскрыл американский телеведущий Такер Карлсон, подчеркнув, что американским журналистам запрещают освещать данную проблему.

СМИ: Байден теряет способность разговаривать
Фото: ТАССТАСС

«Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — заявил Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что у американского лидера недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной.

Карлсон, однако, не стал осуждать президента, назвав такой процесс естественным. Тем не менее, журналист подчеркнул, что «из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это».

Американский лидер уже не впервые подвергается критике из-за проблем, возникших в связи с его возрастом (в ноябре Байдену исполнилось 80 лет). Байден часто допускает оговорки, а также путается в элементарных вещах. Ранее читатели New York Post обрушились на него из-за расистских шуток про белых американцев. Украинцев же президент США назвал «народом Урана». В конечном итоге в американской прессе начали появляться предложения убрать Байдена с поста президента.

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