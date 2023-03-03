СМИ: Байден теряет способность разговаривать

Президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Информацию об этом раскрыл американский телеведущий Такер Карлсон, подчеркнув, что американским журналистам запрещают освещать данную проблему.

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«Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — заявил Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что у американского лидера недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной.

Карлсон, однако, не стал осуждать президента, назвав такой процесс естественным. Тем не менее, журналист подчеркнул, что «из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это».