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1 час назад

Иран высылает двух немецких дипломатов

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранские власти объявили персонами нон грата двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Иран высылает двух немецких дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насер Канаани объявил о высылке двух немецких дипломатов как нежелательных элементов после интервенционистских и безответственных действий правительства Германии по вмешательству во внутренние и судебные дела Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении.

Он отметил, что Иран будет действовать решительно против подобного рода вмешательств.

По его словам, Иран всегда поддерживает взаимодействие в атмосфере уважения, но если некоторые стороны игнорируют принципы и национальный суверенитет страны, то получат по заслугам.

16 февраля сообщалось, что МИД Российской Федерации объявил четырех дипломатов из Австрии персонами нон грата в качестве ответной меры.

В мире,МИД России,
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