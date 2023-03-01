Иран высылает двух немецких дипломатов

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранские власти объявили персонами нон грата двух немецких дипломатов в связи с вмешательством Берлина во внутренние дела Тегерана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

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«Насер Канаани объявил о высылке двух немецких дипломатов как нежелательных элементов после интервенционистских и безответственных действий правительства Германии по вмешательству во внутренние и судебные дела Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении.

Он отметил, что Иран будет действовать решительно против подобного рода вмешательств.

По его словам, Иран всегда поддерживает взаимодействие в атмосфере уважения, но если некоторые стороны игнорируют принципы и национальный суверенитет страны, то получат по заслугам.