В Китае заявили о желании играть более активную роль в урегулировании на Украине

«До этого мы также опубликовали другой документ — Инициативу по глобальной безопасности, и эти два документа необходимо рассматривать в связке друг другом, чтобы получить полное представление о политике Китая. Речь не только об украинском кризисе. В Китае есть понимание, что необходимо достичь общую, всеобъемлющую и устойчивую и неделимую безопасность», — заявил он.