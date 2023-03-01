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29 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области

Никита Бородкин

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты по оповещению населения.

СМИ: воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сирены зазвучали в Киеве в 12:32 мск, в Киевской области предупреждение объявлено в 12:33. В других регионах Украины воздушная тревога не действует.

Напомним, что за утро среды, 1 марта, в ряде областей воздушная тревога объявлялась уже дважды. Минувшей ночью сигналы также звучали в Киеве, в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Россия регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Целями становятся объекты энергетики, связи и военного управления. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.

В понедельник, 27 февраля, Минобороны РФ сообщало о поражении центра радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины в Броварах под Киевом и ударе по оперативному центру спецопераций «Запад», который находится в районе города Хмельницкий.

В мире,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Минобороны России,
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