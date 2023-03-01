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Россия и Украина зашли в тупик через год после начала военного противостояния, а за последние три месяца не произошло никаких значительных изменений на фронте. Для прекращения военных действий необходим переговорный процесс и достижение компромисса при поддержке Запада, отмечает в своей статье для CNN аналитик Фарид Закария.
По его словам, украинской стороне стоит рассмотреть вопрос отказа от возвращения Крыма и частей Донбасса взамен на фактическое членство в НАТО и в ЕС.
«Конфликт идет на украинской земле, города разбомблены, заводы разрушены, люди обездолены. Если он будет продолжаться годами, стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожать Украину, чтобы спасти ее?» - поинтересовался он.
Вашингтону стоит избегать вступления в войну с Китаем, так как у Пекина имеются большие возможности дать почувствовать американцам все последствия этой войны внутри США. Об этом пишет в своей статье для The New York Times глава Стратегического форума в Канберре Росс Бэббидж.
По словам аналитика, в случае войны с Китаем положение США в западной части Тихого океана будет серьезно подорвано, также американцы лишатся доступа к современным полупроводникам, возникнут проблемы и с обеспечением населения рядом товаров. При этом у Китая есть возможность вести политическую и кибервойну, направленные на разрушение США изнутри. На фоне этого «Вашингтону сейчас важно избегать провокаций и поддерживать вежливый диалог с Пекином», уверен Росс Бэббидж.
Теракты на российских газопроводах системы «Северный поток» привели к выбросу в Балтийское море огромного количества токсичных веществ. Состояние окружающей среды в и так уже находившейся под угрозой вымирания акватории ухудшилось. Об этом со ссылкой на экспертов пишет шведское издание SwebbTV.
В частности, взрывы привели к тому, что 250 000 тонн донных отложений, которые долгое время хранились на морском дне, завихрились и высвободили вредные токсины. «Обширное отравление» вызвали и мощные газовые струи из разрушенных газопроводов. «Балтийское море может скоро стать мертвым», - предупредили ученые.
Конфликт на Украине дал возможность странам Восточной Европы, в первую очередь Польше, усилить свои позиции в ЕС и отодвинуть на второй план тесно сотрудничавших с Россией Германию и Францию. Однако не факт, что такое влияние сохранится, отмечает The Economist.
Издание обратило внимание на то, что совокупный ВВП стран Восточной Европы не превышает 10% от общего валового внутреннего продукта ЕС, при этом члены «Бухарестской девятки» получают из общеевропейского бюджета больше, чем вносят в него. Также Польше и некоторым ее союзникам также «не удаются дипломатические усилия», а «злобные нападки на Германию» вызывают недоумение в Берлине. Все это говорит о том, что Восточной Европе будет сложно в дальнейшем усиливать свое влияние.
Вашингтон принял на себя основное финансовое бремя украинского кризиса, в то время как госдолг США уже превысил $31 трлн. При этом все конфликты после Второй мировой войны заканчивались для американцев поражением или тупиком, констатирует The Washington Times.
По мнению обозревателя издания, пришло время президенту США Джо Байдену ответить на ряд вопросов о целях, которые преследует Вашингтон в этом конфликте, а также о том, как именно контролируются деньги, выделяемые в качестве помощи Украине.