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Назван путь к прекращению конфликта на Украине

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Россия и Украина зашли в тупик через год после начала военного противостояния, а за последние три месяца не произошло никаких значительных изменений на фронте. Для прекращения военных действий необходим переговорный процесс и достижение компромисса при поддержке Запада, отмечает в своей статье для CNN аналитик Фарид Закария.

По его словам, украинской стороне стоит рассмотреть вопрос отказа от возвращения Крыма и частей Донбасса взамен на фактическое членство в НАТО и в ЕС.

«Конфликт идет на украинской земле, города разбомблены, заводы разрушены, люди обездолены. Если он будет продолжаться годами, стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожать Украину, чтобы спасти ее?» - поинтересовался он.

«Китай способен дать почувствовать войну на американской земле»

Вашингтону стоит избегать вступления в войну с Китаем, так как у Пекина имеются большие возможности дать почувствовать американцам все последствия этой войны внутри США. Об этом пишет в своей статье для The New York Times глава Стратегического форума в Канберре Росс Бэббидж.

По словам аналитика, в случае войны с Китаем положение США в западной части Тихого океана будет серьезно подорвано, также американцы лишатся доступа к современным полупроводникам, возникнут проблемы и с обеспечением населения рядом товаров. При этом у Китая есть возможность вести политическую и кибервойну, направленные на разрушение США изнутри. На фоне этого «Вашингтону сейчас важно избегать провокаций и поддерживать вежливый диалог с Пекином», уверен Росс Бэббидж.

Балтийское море поставлено на грань вымирания

Теракты на российских газопроводах системы «Северный поток» привели к выбросу в Балтийское море огромного количества токсичных веществ. Состояние окружающей среды в и так уже находившейся под угрозой вымирания акватории ухудшилось. Об этом со ссылкой на экспертов пишет шведское издание SwebbTV.

В частности, взрывы привели к тому, что 250 000 тонн донных отложений, которые долгое время хранились на морском дне, завихрились и высвободили вредные токсины. «Обширное отравление» вызвали и мощные газовые струи из разрушенных газопроводов. «Балтийское море может скоро стать мертвым», - предупредили ученые.

Украинский кризис укрепил позиции Восточной Европы

Конфликт на Украине дал возможность странам Восточной Европы, в первую очередь Польше, усилить свои позиции в ЕС и отодвинуть на второй план тесно сотрудничавших с Россией Германию и Францию. Однако не факт, что такое влияние сохранится, отмечает The Economist.

Издание обратило внимание на то, что совокупный ВВП стран Восточной Европы не превышает 10% от общего валового внутреннего продукта ЕС, при этом члены «Бухарестской девятки» получают из общеевропейского бюджета больше, чем вносят в него. Также Польше и некоторым ее союзникам также «не удаются дипломатические усилия», а «злобные нападки на Германию» вызывают недоумение в Берлине. Все это говорит о том, что Восточной Европе будет сложно в дальнейшем усиливать свое влияние.

В США призвали Байдена озвучить цели украинского конфликта

Вашингтон принял на себя основное финансовое бремя украинского кризиса, в то время как госдолг США уже превысил $31 трлн. При этом все конфликты после Второй мировой войны заканчивались для американцев поражением или тупиком, констатирует The Washington Times.