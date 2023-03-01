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52 минуты назад

Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Lenta.ru

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года, подтвердил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Reuters.

Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции
Фото: ТАССТАСС

В тот же день пройдут и парламентские выборы.

Их не стали переносить даже из-за произошедшего в начале февраля землетрясения, в результате которого погибли больше 45 тысяч человек. В правящей в Турции «Партии справедливости и развития» указывали, что отказываются от их переноса на фоне трагедии. Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч при этом призывал незамедлительно отложить всеобщие выборы.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,Парламент Турции,
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