Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Их не стали переносить даже из-за произошедшего в начале февраля землетрясения, в результате которого погибли больше 45 тысяч человек. В правящей в Турции «Партии справедливости и развития» указывали, что отказываются от их переноса на фоне трагедии. Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч при этом призывал незамедлительно отложить всеобщие выборы.