Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая этого года, подтвердил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Reuters.
В тот же день пройдут и парламентские выборы.
Их не стали переносить даже из-за произошедшего в начале февраля землетрясения, в результате которого погибли больше 45 тысяч человек. В правящей в Турции «Партии справедливости и развития» указывали, что отказываются от их переноса на фоне трагедии. Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч при этом призывал незамедлительно отложить всеобщие выборы.