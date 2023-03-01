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46 минут назад

Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья

Lenta.ru

Кишинев опроверг информацию о возможном проведении провокации с использованием радиоактивных материалов вблизи Приднестровья со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале правительства Молдавии.

Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья
Фото: ТАССТАСС

«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», — сказано в сообщении.

Граждан призвали сохранять спокойствие, а также следить за информацией, публикуемой в государственных источниках.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина готовит провокацию с радиоактивными веществами вблизи Приднестровья. По словам Захаровой, для перевозки материалов Украина использует гражданские порты Одессы и Черноморска.

27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обстановка вокруг Приднестровья — «предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле».

В мире,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,
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