Лукашенко и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Пекине. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.

Лукашенко по приезде в Дом народных собраний встречали церемониальные фанфары, пишет агентство. Как отмечает БелТА, Си Цзиньпин приветствовал Лукашенко, а после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций.

Другие подробности переговоров пока не приводятся.

Немногим ранее Лукашенко провел переговоры с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, а также с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.