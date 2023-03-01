Лукашенко и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Пекине. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.
Лукашенко по приезде в Дом народных собраний встречали церемониальные фанфары, пишет агентство. Как отмечает БелТА, Си Цзиньпин приветствовал Лукашенко, а после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций.
Другие подробности переговоров пока не приводятся.
Немногим ранее Лукашенко провел переговоры с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, а также с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Белорусский лидер с 28 февраля по 2 марта находится в Китае с государственным визитом.