В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
53 минуты назад

Лукашенко и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

ТАСС

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина началась в Пекине. Об этом сообщает в среду агентство БелТА.

Лукашенко по приезде в Дом народных собраний встречали церемониальные фанфары, пишет агентство. Как отмечает БелТА, Си Цзиньпин приветствовал Лукашенко, а после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций.

Другие подробности переговоров пока не приводятся.

Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения

Немногим ранее Лукашенко провел переговоры с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, а также с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Белорусский лидер с 28 февраля по 2 марта находится в Китае с государственным визитом.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Госсовет КНР,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий