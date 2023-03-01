Лукашенко назвал приоритет во внешней политике

Белоруссия рассматривает процесс расширения контактов с Китаем в качестве одного из приоритетов во внешней политике государства. Об этом заявил в среду президент страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.