В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
18 минут назад

Лукашенко назвал расширение контактов с Китаем приоритетом во внешней политике

ТАССиещё 4

Белоруссия рассматривает процесс расширения контактов с Китаем в качестве одного из приоритетов во внешней политике государства. Об этом заявил в среду президент страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Лукашенко назвал приоритет во внешней политике
Фото: ТАССТАСС

"Расширение контактов с Китаем для нас - приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие "всестороннее стратегическое партнерство" приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского президента, "сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи".

Лукашенко не видит препятствий для расширения двустороннего взаимодействия, учитывая достигнутые ранее договоренности о его всепогодном характере. "Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства", - заявил президент Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий