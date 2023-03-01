Лукашенко назвал приоритет во внешней политике

Белоруссия рассматривает процесс расширения контактов с Китаем в качестве одного из приоритетов во внешней политике государства. Об этом заявил в среду президент страны Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
"Расширение контактов с Китаем для нас - приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие "всестороннее стратегическое партнерство" приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
По словам белорусского президента, "сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи".
Лукашенко не видит препятствий для расширения двустороннего взаимодействия, учитывая достигнутые ранее договоренности о его всепогодном характере. "Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства", - заявил президент Белоруссии.