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42 минуты назад

Telegraph: британские реставраторы восстанавливают трон для коронации Карла III

ТАСС

Британские реставраторы восстанавливают дубовый трон, на котором с XIV века короновались английские монархи, для предстоящей в мае церемонии коронации Карла III. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Telegraph: реставраторы восстанавливают трон для коронации Карла III
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трон был изготовлен для Эдуарда I (1239-1307) в 1300 году, а с 1308-го стал неотъемлемым атрибутом церемонии коронации.

Большую часть работ выполняет реставратор картин Вестминстерского аббатства Криста Блессли, которая занимается очисткой его поверхности и восстановлением позолоты.

Со времени коронации Елизаветы II (1926-2022) в 1953 году трон весом 152 кг незначительно деформировался. В 2007 году выяснилось, что на его состояние негативно повлияло отопление в Вестминстерском аббатстве, после чего в здании установили датчики контроля влажности.

"Даже незначительное изменение влажности воздействует на слоистую структуру дерева", - приводит издание слова Блессли.

В мире,Елизавета II,
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