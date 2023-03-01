Telegraph: реставраторы восстанавливают трон для коронации Карла III

Британские реставраторы восстанавливают дубовый трон, на котором с XIV века короновались английские монархи, для предстоящей в мае церемонии коронации Карла III. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Трон был изготовлен для Эдуарда I (1239-1307) в 1300 году, а с 1308-го стал неотъемлемым атрибутом церемонии коронации.

Большую часть работ выполняет реставратор картин Вестминстерского аббатства Криста Блессли, которая занимается очисткой его поверхности и восстановлением позолоты.

Со времени коронации Елизаветы II (1926-2022) в 1953 году трон весом 152 кг незначительно деформировался. В 2007 году выяснилось, что на его состояние негативно повлияло отопление в Вестминстерском аббатстве, после чего в здании установили датчики контроля влажности.