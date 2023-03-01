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1 час назад

Китай призвал США перестать политизировать вопрос происхождения коронавируса

ТАССиещё 1

Китай выступает решительно против любых политических манипуляций под предлогом вопроса о происхождении коронавируса, призывает США уважать науку и факты и прекратить политизировать это тему. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на брифинге прокомментировала заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что США считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии.

Китай призвал США перестать политизировать вопрос происхождения COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса", - сказала Мао Нин.

Как указала она, то, что спецслужба занимается научными вопросами, само по себе является политизацией вопроса отслеживания происхождения коронавируса. По ее словам, то, что США в очередной раз подогрели теорию лабораторной утечки, уже не может очернить Китай, но может еще больше ухудшить их собственную репутацию.

"Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса", - указала она.

Она также отметила, что США должны прекратить препятствовать и разрушать единство международного сообщества в борьбе с пандемией и научное сотрудничество всего мира в области отслеживания происхождения коронавируса.

Как заявил во вторник директор ФБР Рей, Федеральное бюро расследований США считает утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. По его словам, речь идет о "возможной утечке из контролируемой китайскими властями лаборатории". Директор ФБР при этом утверждал, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

В мире,Мао Нин,ФБР,
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