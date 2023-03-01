Китай призвал США перестать политизировать вопрос происхождения COVID

Китай выступает решительно против любых политических манипуляций под предлогом вопроса о происхождении коронавируса, призывает США уважать науку и факты и прекратить политизировать это тему. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на брифинге прокомментировала заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что США считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии.

"Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса", - сказала Мао Нин.

Как указала она, то, что спецслужба занимается научными вопросами, само по себе является политизацией вопроса отслеживания происхождения коронавируса. По ее словам, то, что США в очередной раз подогрели теорию лабораторной утечки, уже не может очернить Китай, но может еще больше ухудшить их собственную репутацию.

"Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса", - указала она.

Она также отметила, что США должны прекратить препятствовать и разрушать единство международного сообщества в борьбе с пандемией и научное сотрудничество всего мира в области отслеживания происхождения коронавируса.