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34 минуты назад

Пока вы спали: новые правила жарки шашлыков и опасность «ледника Судного дня»

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: новые правила жарки шашлыков и опасность «ледника Судного дня»
Фото: ТАССТАСС

В России вступили в силу новые правила жарки шашлыка на даче

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С 1 марта в России вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, которыми регулируется, в том числе и приготовление шашлыка на дачных участках и сжигание листы. Соответствующее постановление правительство опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь разрешено разводить костер для жарки мяса в 5 метрах от дома, тогда как ранее расстояние должно было составлять не менее 20 метров. Сжигать же листву можно в 15 метрах от дома. Чтобы сократить это расстояние, необходимо использовать металлическую емкость.

В железнодорожной катастрофе в Греции погибли 32 человека

В городке Темпи в Греции около полуночи столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего три вагона сошли с рельсов и возник пожар. В катастрофе погибли не менее 32 человек, пострадали 85, заявил в эфире греческого общественного телевидения ERT официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.

«Извлечены 32 погибших. Из 85 пострадавших, доставленных в больницы, 25 находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах продолжают оставаться 53 человека, остальные выписаны», - пояснил он.

Директор ФБР назвал причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане. Об этом в интервью Fox News заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

«Здесь мы говорим о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством», - пояснил он, назвав «прискорбным» то, что власти КНР якобы пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

Вучич заявил об угрозах ЕС

Европейский союз угрожал отзывом инвестиций и изоляцией в том случае, если Сербия откажется от европейского плана по Косову. Об этом заявил в своем обращении к нации сербский лидер Александр Вучич, пишет ТАСС.

По его словам, текст плана ЕС был предоставлен «без возможности переговоров», при этом в случае отказа от них грозил «немедленный отзыв инвестиций, а также изоляция страны».

«Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти», - констатировал президент Сербии.

Климатолог предупредил о последствиях таяния «ледника Судного дня»

Стремительное таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют «ледником Судного дня», приведет к тому, что однажды от него отколется айсберг. Об этом заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

«Мы можем сказать с уверенностью, что он отколется, но мы не знаем, когда», - пояснил Кокорин.

В мире,Александр Вучич,Алексей Кокорин,ФБР,ЕС,
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