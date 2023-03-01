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1 час назад

Власти Молдавии не подтвердили данные о возможных провокациях вблизи Приднестровья

RT на русскомиещё 3

Правительство Молдавии не стало подтверждать информацию о возможных провокациях с применением радиоактивных материалов вблизи Приднестровья со стороны Украины.

Молдавия опровергла возможные провокации вблизи Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.

МИД России обвинил Украину в желании устроить провокацию в Приднестровье

Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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