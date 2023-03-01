Блинкен назвал динамичными отношения США и Узбекистана

Отношения США и Узбекистана динамично развиваются, а двустороннее сотрудничество продолжает укрепляться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду перед встречей с и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Ташкенте.

"Очень ценю наши динамичные отношения - лидерство Узбекистана в формате С5+1 ("Центральная Азия + США" - прим. ТАСС), о котором мы слышали вчера (в ходе встречи в Казахстане - прим. ТАСС), наше двустороннее сотрудничество, которое продолжает укрепляться, и, конечно, программу реформ президента, о чем я рассчитываю услышать больше, когда позднее у меня будет возможность с ним встретиться", - сказал дипломат. Расшифровку его речи распространила пресс-служба Госдепартамента.