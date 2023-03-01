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34 минуты назад

Блинкен назвал динамичными отношения США и Узбекистана

ТАСС

Отношения США и Узбекистана динамично развиваются, а двустороннее сотрудничество продолжает укрепляться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду перед встречей с и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Ташкенте.

Блинкен назвал динамичными отношения США и Узбекистана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Очень ценю наши динамичные отношения - лидерство Узбекистана в формате С5+1 ("Центральная Азия + США" - прим. ТАСС), о котором мы слышали вчера (в ходе встречи в Казахстане - прим. ТАСС), наше двустороннее сотрудничество, которое продолжает укрепляться, и, конечно, программу реформ президента, о чем я рассчитываю услышать больше, когда позднее у меня будет возможность с ним встретиться", - сказал дипломат. Расшифровку его речи распространила пресс-служба Госдепартамента.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что основной целью визита Госсекретаря США в Ташкент "является обсуждение вопросов дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства". Блинкен, в соответствии с опубликованной Госдепартаментом программой, в среду должен провести встречи с главой МИД Узбекистана, а также с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, принять участие в ради мероприятий и провести пресс-конференцию.

В мире,Энтони Блинкен,Шавкат Мирзиеев,Госдеп США,
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