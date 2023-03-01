Байден запутался в словах во время выступления в Вирджинии

Президент США Джо Байден снова не справился с суфлером во время выступления в Вирджинии. На его конфузы обратили внимание журналисты.
«Сначала американский лидер не смог быстро прочитать строчку из телесуфлера, несколько раз путался, а затем и вовсе закатил глаза от бессилия», – отмечают представители СМИ.
В этот момент в зале раздался громкий смех.
Отмечается, что на этом конфуз Байдена не закончился. Президент США не смог прочитать аббревиатуру движения ДональдаТрампа – вместо MAGA («Сделаем Америку снова великой») он сказал «MEGA»(мегареспубликанская).
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Байден во время выступлений часто допускает оговорки. К примеру, недавно он заявил, что работал в Секретной службе на Украине.