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57 минут назад

Байден запутался в словах во время выступления в Вирджинии

РИА "ФедералПресс"

Президент США Джо Байден снова не справился с суфлером во время выступления в Вирджинии. На его конфузы обратили внимание журналисты.

«Сначала американский лидер не смог быстро прочитать строчку из телесуфлера, несколько раз путался, а затем и вовсе закатил глаза от бессилия», – отмечают представители СМИ.

В этот момент в зале раздался громкий смех.

Отмечается, что на этом конфуз Байдена не закончился. Президент США не смог прочитать аббревиатуру движения ДональдаТрампа – вместо MAGA («Сделаем Америку снова великой») он сказал «MEGA»(мегареспубликанская).

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Байден во время выступлений часто допускает оговорки. К примеру, недавно он заявил, что работал в Секретной службе на Украине.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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