Байден запутался в словах во время выступления в Вирджинии

Президент США Джо Байден снова не справился с суфлером во время выступления в Вирджинии. На его конфузы обратили внимание журналисты.

«Сначала американский лидер не смог быстро прочитать строчку из телесуфлера, несколько раз путался, а затем и вовсе закатил глаза от бессилия», – отмечают представители СМИ.

В этот момент в зале раздался громкий смех.

Отмечается, что на этом конфуз Байдена не закончился. Президент США не смог прочитать аббревиатуру движения ДональдаТрампа – вместо MAGA («Сделаем Америку снова великой») он сказал «MEGA»(мегареспубликанская).