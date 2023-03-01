Лукашенко предложил Китаю интенсифицировать отношения

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил властям Китая интенсифицировать отношения, сообщает ТАСС.

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Глава государства во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявил, что у Минска много выгодных предложений для Пекина, которые будут интересны Китаю и Белоруссии. Лукашенко предложил интенсифицировать отношения двух стран вместе.

Как отметил президент, Минск никогда не ставил задачу «дружить или работать против кого бы то ни было». По его словам, делается все в интересах своих народов. Он пообещал действовать и дальше в этом направлении.

Лукашенко указал, что товарооборот двух государств продолжает расти, а закрытых тем между Минском и Пекином не существует. Глава государства поблагодарил КНР за помощь и поддержку Белоруссии. Он вспомнил, как много лет назад приехал в Китай и просил Кэцяна, чтобы Китай передал Белоруссии опыт сотрудничества по всем направлениям в свободных экономических зонах. С тех пор, подчеркнул Лукашено, было сделано многое.