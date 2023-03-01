Аналитик назвал последствия военного конфликта США и Китая

Политический аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне Росс Бэббидж заявил, что вооруженный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе более вероятен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Своим мнением он поделился в материале The New York Times (NYT).

Фото: ТАСС ТАСС

По его мнению, война США и Китая затронет все сферы Соединенных Штатов.

«На карту поставлены жизненно важные стратегические интересы США. Успешное китайское вторжение на Тайвань пробьет брешь в системе американской обороны и союзников в регионе», — считает Бэббидж.

Кроме того, стратегическое положение США в западной части Тихого океана будет серьезно подорвано, Вашингтон лишится доступа к важным компонентам, производимым на Тайване.

Аналитик допустил, что Вашингтон готов вести обычную войну, но Пекин согласен на более широкий тип военного конфликта, который глубоко проникнет в американское общество.