В Японии исключили отказ от трех неядерных принципов

Япония не собирается пересматривать три неядерных принципа, согласно которым Токио не имеет, не производит и не ввозит на свою территорию ядерное оружие, и при этом не рассматривает даже "совместное владение" таким оружием с США. Об этом заявил в среду на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента премьер-министр Фумио Кисида.

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"Мы будем придерживаться трех неядерных принципов, - сказал он. - Мы не рассматриваем владение ядерным оружием, включая совместное владение". Ранее некоторые политики, в том числе экс-министр обороны Сигэру Исиба, призывали правительство рассмотреть возможность участия Японии в планировании решений, связанных с американским ядерным оружием. Такая форма участия другой страны в обсуждении и планировании может считаться "совместным обладанием", но при этом, как уверен Исиба, не нарушала бы трех неядерных принципов Токио.

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Токио официально придерживается трех неядерных принципов, которые были сформулированы в 1967 году занимавшим тогда пост премьера Эйсаку Сато, а позднее одобрены в виде резолюции парламента. Эти принципы не имеют силы закона.

Отвечая на вопросы оппозиции о планах правительства о кардинальном укреплении обороноспособности страны и получении ударного потенциала, Кисида подчеркнул, что Япония не собирается ввязываться в гонку вооружений с другими странами и "не намерена конкурировать с другими странами в военной мощи".

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в ней прописано право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там четко указано, что нанесение превентивных ударов по территории предполагаемого противника не допускается.