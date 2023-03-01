В Чехии раскрыли самую большую ошибку Байдена в отношении России

Действия Белого дома спровоцировали создание блока с участием России и КНР, сообщает Radio Universum со ссылкой на бывшего дипломата и экс-замминистра обороны Чехии Яромира Новотны.

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Он указал, что этот шаг является серьезной ошибкой западных стран. Антироссийские санкции были введены больше года назад, при этом экономика России так и не рухнула. Несмотря на ограничения, Индия и Китай продолжают торговать с Москвой. Бывший заместитель министра военного ведомства считает, что ограничения Запада только перенаправили торговлю России на восток.

Новотны считает, что Запад совершает ошибку, когда загоняет Москву в такую ситуацию, так как толкает РФ в объятия Пекина. Экс-дипломат отмечает, что американскому экс-госсекретарю Генри Киссинджеру удалось расколоть блок Советский Союз — Китай, а действующему лидеру США Джо Байдену наоборот удалось создать блок Россия — Китай.

При этом в Вашингтоне открыто говорят о том, что враг США номер один — это Китай, а Европа должна сама разобраться со своими отношениями с Москвой, потому что у американцев на это не останется времени. Новотны считает глупыми шаги западных политиков, которые предприняли шаги, вызвавшие сближение России и Китая.