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1 час назад

Вучич заявил об угрозе Сербии от ЕС отзывом инвестиций при отказе от плана по Косову

ТАСС

Европейский союз угрожал Сербии изоляцией и отзывом всех инвестиций в случае отказа от плана по Косову. Об этом заявил во вторник сербский лидер Александар Вучич в обращении к нации в эфире национального телевидения.

Вучич заявил об угрозе от ЕС по ситуации с Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Текст плана ЕС был предоставлен без возможности переговоров, нам сообщили и о последствиях в случае отказа, а это немедленный отзыв инвестиций, а также изоляция страны. Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти, - сказал он. - В понедельник в Брюсселе был разговор, мы не договорились, мы говорили, продолжим переговоры, будет еще много переговоров, ничего кроме этого".

Внешнеполитическая служба ЕС 27 февраля опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

По утверждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и Косова на переговорах в Брюсселе. Соглашение не начнет действовать до определения порядка его реализации. В то же время премьер Косова Альбин Курти заявил, что "был готов" подписать франко-германский вариант соглашения на переговорах в Брюсселе 27 февраля, однако "президент Сербии [Александар] Вучич был не готов".

Боррель сообщил, что Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году и в последнее время стремится вступить в международные организации. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. Независимость Косова не признают 5 из 27 стран ЕС.

В мире,Альбин Курти,Александар Вучич,ООН,ЕС,
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