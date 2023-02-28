Вучич заявил об угрозе от ЕС по ситуации с Косово

"Текст плана ЕС был предоставлен без возможности переговоров, нам сообщили и о последствиях в случае отказа, а это немедленный отзыв инвестиций, а также изоляция страны. Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти, - сказал он. - В понедельник в Брюсселе был разговор, мы не договорились, мы говорили, продолжим переговоры, будет еще много переговоров, ничего кроме этого".