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11 минут назад

МИД Украины заявил о начале разбирательств из-за посещения журналистом NBC Крыма

Газета.Ru

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, ему грозит запрет на въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Украины начало разбирательства из-за посещения журналистом NBC Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посещение… Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда в Украину», — заявил Николенко.

Он подчеркнул, что компетентные органы Украины сейчас устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма». Представитель украинского МИД также заявил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.

В мире,Олег Николенко,
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