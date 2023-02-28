МИД Украины начало разбирательства из-за посещения журналистом NBC Крыма

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, ему грозит запрет на въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посещение… Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда в Украину», — заявил Николенко.

Он подчеркнул, что компетентные органы Украины сейчас устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма». Представитель украинского МИД также заявил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.