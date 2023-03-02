Air Moldova отменила ряд рейсов из-за "оперативных трудностей"

Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.. Об этом она сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По данным компании, причиной отмены стали «оперативные трудности». Два самолета из парка авиакомпании сейчас недоступны для полета, заявили в Air Moldova.
Ранее сообщалось, что 25 января все рейсы из аэропорта Берлина были отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi.
Речь идет о порядка 300 вылетах и посадок, что создаст трудности для около 35 тыс. пассажиров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление оператора транспортной площадки.
Участники профсоюза требуют повышения ежемесячной заработной платы на €500 для сотрудников отрасли, а также увеличения бонусов для сотрудников службы авиационной безопасности, которые работают в выходные и праздничные дни. Для пассажиров, у которых была запланирована поездка на 25 января, руководство авиакомпании Lufthansa предложит перебронировать рейс на другие дни, например, в четверг или другие даты, уточняется в статье.