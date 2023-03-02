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27 минут назад

Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж и Стамбул из-за "оперативных трудностей"

Газета.Ruиещё 3

Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.. Об этом она сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Air Moldova отменила ряд рейсов из-за "оперативных трудностей"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным компании, причиной отмены стали «оперативные трудности». Два самолета из парка авиакомпании сейчас недоступны для полета, заявили в Air Moldova.

Ранее сообщалось, что 25 января все рейсы из аэропорта Берлина были отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi.

Речь идет о порядка 300 вылетах и посадок, что создаст трудности для около 35 тыс. пассажиров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление оператора транспортной площадки.

Участники профсоюза требуют повышения ежемесячной заработной платы на €500 для сотрудников отрасли, а также увеличения бонусов для сотрудников службы авиационной безопасности, которые работают в выходные и праздничные дни. Для пассажиров, у которых была запланирована поездка на 25 января, руководство авиакомпании Lufthansa предложит перебронировать рейс на другие дни, например, в четверг или другие даты, уточняется в статье.

В мире,Lufthansa,
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