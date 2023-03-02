Air Moldova отменила ряд рейсов из-за "оперативных трудностей"

Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.. Об этом она сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным компании, причиной отмены стали «оперативные трудности». Два самолета из парка авиакомпании сейчас недоступны для полета, заявили в Air Moldova.

Ранее сообщалось, что 25 января все рейсы из аэропорта Берлина были отменены в связи с началом массовой забастовки, организованной профсоюзом Verdi.

Речь идет о порядка 300 вылетах и посадок, что создаст трудности для около 35 тыс. пассажиров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление оператора транспортной площадки.