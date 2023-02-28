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42 минуты назад

В Пентагоне назвали «статичной» ситуацию на Украине

Илья Родин

Текущая ситуация в украинском конфликте остается статичной, рассказал на слушаниях в Конгрессе США генерал Дуглас Симс. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне назвали «статичной» ситуацию на Украине
Фото: CC BY 2.0 / Arlington CountyCC BY 2.0 / Arlington County

«Текущая ситуация между Украиной и Россией, в целом, статична», - пояснил генерал.

Дуглас Симс уточнил, что обе стороны активно применяют полевую артиллерию, что приводит к существенным потерям. Вместе с тем, добавил он, территориальные приобретения минимальны.

По его оценке, наиболее интенсивные боевые действия в настоящее время ведутся в районе Артемовска (Бахмута).

В Пентагоне спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Напомним, что Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он является важным транспортным узлом.

В мире,Конгресс США,Пентагон,
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