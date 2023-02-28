В Пентагоне назвали «статичной» ситуацию на Украине

Текущая ситуация в украинском конфликте остается статичной, рассказал на слушаниях в Конгрессе США генерал Дуглас Симс. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Текущая ситуация между Украиной и Россией, в целом, статична», - пояснил генерал.

Дуглас Симс уточнил, что обе стороны активно применяют полевую артиллерию, что приводит к существенным потерям. Вместе с тем, добавил он, территориальные приобретения минимальны.

По его оценке, наиболее интенсивные боевые действия в настоящее время ведутся в районе Артемовска (Бахмута).