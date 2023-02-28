В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
39 минут назад

Американский разведчик обратился к Польше из-за России

Lenta.ru

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил о катастрофических последствиях, которые последуют за попыткой развалить Россию. Свою позицию он высказал в в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Американский разведчик обратился к Польше из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-разведчик обратил внимание, что за всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. По его словам, необходимо понять, что «говорить о поражении России значит — желать конца света».

«Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет», — высказался Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Польша не сможет противостоять России, поскольку не является военной державой и не имеет такого количества личного состава.

«Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом», — сказал он.

В мире,Скотт Риттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий