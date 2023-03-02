В США выступили за продление и расширение зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают за продление договоренностей об экспорте зерна с Украины , срок действия которых истекает во второй половине марта. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней.