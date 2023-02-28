В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Киев выступил с предложением о переговорах по зерновой сделке

Илья Родин

Власти Украины обратились к Анкаре и ООН с предложением начать переговоры о продлении продуктовой сделки на длительный срок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что высокопоставленные украинские чиновники отправили письмо с просьбой о начале переговоров. Он добавил, что ответ пока не поступил.

По данным агентства, на прошлой неделе представитель министерства инфраструктуры Украины заявил, что Киев желает продлить срок сделки как минимум на один год. Кроме того, ведомство намеревается расширить количество украинских портов, включенных в договор.

Напомним, что зерновая сделка была подписана в июне 2022 года. Договор подписали Россия, Турция, Украина и ООН. Срок соглашения истек 18 ноября, но сделка была пролонгирована на 120 дней, до 18 марта.

Ранее в МИД РФ заявили, что продление зерновой сделки в автоматическом режиме не предусматривается.

Это обусловлено тем, пояснили во внешнеполитическом ведомстве, что условия сделки до сих пор не выполнены, в частности, не разблокирован аммиакопровод.

В мире,Видео,МИД России,ООН,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий