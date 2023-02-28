Киев выступил с предложением о переговорах по зерновой сделке

Власти Украины обратились к Анкаре и ООН с предложением начать переговоры о продлении продуктовой сделки на длительный срок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что высокопоставленные украинские чиновники отправили письмо с просьбой о начале переговоров. Он добавил, что ответ пока не поступил.

По данным агентства, на прошлой неделе представитель министерства инфраструктуры Украины заявил, что Киев желает продлить срок сделки как минимум на один год. Кроме того, ведомство намеревается расширить количество украинских портов, включенных в договор.

Напомним, что зерновая сделка была подписана в июне 2022 года. Договор подписали Россия, Турция, Украина и ООН. Срок соглашения истек 18 ноября, но сделка была пролонгирована на 120 дней, до 18 марта.

Ранее в МИД РФ заявили, что продление зерновой сделки в автоматическом режиме не предусматривается.