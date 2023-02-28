Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иностранных агентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что блокирует принятие закона об агентах иностранного влияния в республике, если соответствующая инициатива будет одобрена парламентом, пишет «Новости-Грузия». По ее словам, она выступает категорически против этого проекта.

«Я категорически против рассматриваемого сейчас проекта. Я не буду обсуждать. Я наложу вето <…> Этот закон призван отдалить нас от Европы», — отметила Зурабишвили.

Как указала президент Грузии, она считает инициативу неприемлемой и готова помешать ее принятию. При этом портал «Новости-Грузия» подчеркивает, что инициатива вполне может набрать необходимое число голосов в парламенте, несмотря на критику со стороны журналистов, политиков, общественных деятелей и даже главы государства.