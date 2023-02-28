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13 минут назад

Чехия приняла 30 тыс. беженцев-детей с Украины

ТАСС

Чехия приняла около 30 тыс. детей и подростков, спасающихся от военного конфликта на Украине и прибывших в республику в качестве беженцев без сопровождения взрослых. Со ссылкой на уполномоченную по правам человека и национального координатора по адаптации и интеграции беженцев Клару Шимачкову-Лауренчикову об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK.

Чехия приняла 30 тыс. беженцев-детей с Украины
Фото: ТАССТАСС

"В данный момент мы зарегистрировали около 30 тыс. детей [с Украины], которые прибыли к нам без сопровождения взрослых и находятся на территории Чехии", - привело агентство слова Шимачковой-Лауренчиковой.

Чешские власти, по ее словам, делают все возможное, чтобы обеспечить юных беженцев максимальной заботой. Им предоставлено жилье и питание в детских учреждениях социальной защиты и в принявших некоторых из них семьях, их обеспечивают медобслуживанием и обучением в школах. Для них организуют курсы изучения чешского языка и кружки по интересам.

В Чехию, по словам Шимачковой-Лауренчиковой, въезжают самостоятельно главным образом беженцы-подростки старше 15 лет. Им сразу же предоставляются визы временной защиты, дающие право на убежище в республике.

Чехия, как ранее проинформировало ČTK, выдала почти 500 тыс. виз временной защиты беженцам с Украины. Республика в пересчете на ее десятимиллионное население приняла из всех других стран наибольшее число украинцев, спасающихся от военного конфликта. Подавляющее большинство из них составляют женщины и дети.

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