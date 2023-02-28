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20 минут назад

Глава минюста Грузии Брегадзе требует прекратить политизировать вопрос Саакашвили

Газета.Ru

Руководитель Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что грузинской оппозиции надо прекратить политизировать вопрос заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили, а самому политику стоит следовать рекомендациям врачей клиники, где он лечится. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава минюста Грузии требует прекратить политизировать вопрос Саакашвили
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Радикальной оппозиции необходимо прекратить политизировать этот вопрос (в связи с Михаилом Саакашвили). Это исполнение наказания в демократическом, правовом государстве, поэтому тут политика ни при чем», — заявил Брегадзе.

По его словам, «если пациент желает выздороветь, ему следует следовать рекомендациям врачей».

В мире,Михаил Саакашвили,
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