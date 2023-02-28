Глава минюста Грузии требует прекратить политизировать вопрос Саакашвили

Руководитель Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что грузинской оппозиции надо прекратить политизировать вопрос заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили, а самому политику стоит следовать рекомендациям врачей клиники, где он лечится. Об этом сообщает РИА Новости.