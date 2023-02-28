Глава минюста Грузии требует прекратить политизировать вопрос Саакашвили

Руководитель Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что грузинской оппозиции надо прекратить политизировать вопрос заключенного бывшего президента Михаила Саакашвили, а самому политику стоит следовать рекомендациям врачей клиники, где он лечится. Об этом сообщает РИА Новости.
«Радикальной оппозиции необходимо прекратить политизировать этот вопрос (в связи с Михаилом Саакашвили). Это исполнение наказания в демократическом, правовом государстве, поэтому тут политика ни при чем», — заявил Брегадзе.
По его словам, «если пациент желает выздороветь, ему следует следовать рекомендациям врачей».