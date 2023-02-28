В ФРГ призвали ЕС согласовать мирную инициативу по Украине

Европа должна сформулировать свое видение дипломатического урегулирования по Украине. Такое мнение выразил глава парламентской фракции Левой партии ФРГ Дитмар Барч во вторник в эфире телеканала Welt.

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"Нам нужна согласованная на европейском уровне мирная инициатива, чтобы вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным", - сказал он, напомнив, что ранее свои мирные инициативы представляли Китай и Бразилия. "Нужно рассмотреть все возможности и всерьез говорить о том, как добиться перемирия", - считает Барч.

Одновременно с этим глава фракции осудил российскую СВО и выразил мнение, что западное оружие жизненно необходимо для Украины на текущий момент.

"Без западного оружия Украины бы не было", - утверждал он.

Политик не согласился с точкой зрения, что исход конфликта будет определен на поле боя. Разговоры об этом он назвал "наивными". Также политик не согласился с мнением, что переговоры с Россией якобы невозможны. В этом контексте Барч напомнил о функционирующей зерновой сделке и об обмене военнопленными между РФ и Украиной.