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40 минут назад

В ФРГ призвали ЕС согласовать мирную инициативу по Украине

ТАСС

Европа должна сформулировать свое видение дипломатического урегулирования по Украине. Такое мнение выразил глава парламентской фракции Левой партии ФРГ Дитмар Барч во вторник в эфире телеканала Welt.

В ФРГ призвали ЕС согласовать мирную инициативу по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам нужна согласованная на европейском уровне мирная инициатива, чтобы вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным", - сказал он, напомнив, что ранее свои мирные инициативы представляли Китай и Бразилия. "Нужно рассмотреть все возможности и всерьез говорить о том, как добиться перемирия", - считает Барч.

Одновременно с этим глава фракции осудил российскую СВО и выразил мнение, что западное оружие жизненно необходимо для Украины на текущий момент.

"Без западного оружия Украины бы не было", - утверждал он.

Политик не согласился с точкой зрения, что исход конфликта будет определен на поле боя. Разговоры об этом он назвал "наивными". Также политик не согласился с мнением, что переговоры с Россией якобы невозможны. В этом контексте Барч напомнил о функционирующей зерновой сделке и об обмене военнопленными между РФ и Украиной.

По словам главы фракции, многие говорят, что украинцы якобы не хотят перемирия. Однако он считает, что люди, которые живут на Украине в зоне конфликта, "имеют другую позицию" по этому вопросу.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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