Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с РФ, Белоруссией и СНГ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

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Мельничук подчеркнул, что действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, которое было заключено в Донецке в 2011 году, было прекращено.