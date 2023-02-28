Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с РФ, Белоруссией и СНГ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинская сторона вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Об этом сообщает ТАСС.
Мельничук подчеркнул, что действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, которое было заключено в Донецке в 2011 году, было прекращено.
Он добавил, что было прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14.12.1995 в Киеве.