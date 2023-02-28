Бывший советник Пентагона заявил, что ждет бегство Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ожидает побега в Майами от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Макгрегор рассказал на своём YouTube-канале «Straight Calls with Douglas Macgregor».

«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», – заявил он.

Макгрегор также добавил, что армия США может похвастаться своими вооружёнными морскими, а также аэрокосмическими силами, но не обладает большой сухопутной армией. Это, по мнению бывшего советника, ограничивает военный потенциал Белого дома.

«Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдет и на Украине», – уточнил он.