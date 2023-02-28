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38 минут назад

Замглавы Пентагона Кол: Россия "едва ли" применит ядерное оружие на Украине

Газета.Ruиещё 1

Заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Кол заявил во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, что Россия, по его мнению, «едва ли» применит в конфликте на Украине ядерное оружие. Соответствующая трансляция велась на сайте Пентагона.

Замглавы Пентагона Кол: Россия "едва ли" применит ядерное оружие на Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Хорошая новость заключается в том, что они (власти РФ. — «Газета.Ru»), считаю, едва ли поступят таким образом (применят ядерное оружие на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По его словам, США «очень ясно дали понять» руководству России, что применение ей ядерного оружия привело бы к тяжким последствиям.

В мире,Пентагон,
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