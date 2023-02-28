Замглавы Пентагона Кол: Россия "едва ли" применит ядерное оружие на Украине

Заместитель главы Минобороны США по политическим делам Колин Кол заявил во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США, что Россия, по его мнению, «едва ли» применит в конфликте на Украине ядерное оружие. Соответствующая трансляция велась на сайте Пентагона.