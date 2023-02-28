Кулеба назвал отсутствие посла Украины в Грузии политическим сигналом

Власти Украины находятся на последнем этапе в процессе выбора нового посла в Грузии , заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба , передает ТАСС. По его словам, его назначение не означает, что он точно поедет в Тбилиси .

«Назначение посла Украины в Грузии находится в финальной стадии. Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла — это всегда политический сигнал», — отметил Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, в настоящее время взаимодействие Киева и Тбилиси нельзя назвать позитивными. Он также добавил, что проблемы вызваны в том числе ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который обладает украинским гражданством, и позицией руководства республики по отношению к России.