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35 минут назад

Кулеба назвал отсутствие посла Украины в Грузии политическим сигналом

Газета.Ruиещё 1

Власти Украины находятся на последнем этапе в процессе выбора нового посла в Грузии, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. По его словам, его назначение не означает, что он точно поедет в Тбилиси.

Кулеба назвал отсутствие посла Украины в Грузии политическим сигналом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Назначение посла Украины в Грузии находится в финальной стадии. Когда он поедет в Грузию, это уже вопрос политического момента. Присутствие или отсутствие посла — это всегда политический сигнал», — отметил Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, в настоящее время взаимодействие Киева и Тбилиси нельзя назвать позитивными. Он также добавил, что проблемы вызваны в том числе ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который обладает украинским гражданством, и позицией руководства республики по отношению к России.

В мире,Дмитрий Кулеба,Михаил Саакашвили,
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