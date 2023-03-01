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35 минут назад

В конгрессе США заявили, что сотни демократов обеспокоены планами Байдена на переизбрание

Газета.Ruиещё 1

В Демократической партии далеко не все поддерживают желание президента США Джо Байдена пойти на второй срок в 2024 году, заявил конгрессмен-демократ Дин Филлипс, передает Fox News. По его словам, сотни представителей Демпартии в частном порядке выражают сильное беспокойство из-за планов главы Белого дома.

Сотни демократов обеспокоены планами Байдена на переизбрание
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Поверьте мне, в конгрессе буквально сотни людей [из Демократической партии] разделяют опасения относительно перспектив Байдена <…> но они просто не скажут ни слова [публично]», — отметил Филлипс.

Как указал американский конгрессмен, он выступает за выдвижение нового кандидата на выборах 2024 года. Он также добавил, что низкие рейтинги одобрения президента заставили бы его сторонников «покинуть корабль» в любой другой сфере деятельности, к примеру, если бы речь шла о какой-то крупной компании.

Ранее сообщалось, что в Демократической партии растет число сторонников участия Байдена в выборах 2024 года.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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