Сотни демократов обеспокоены планами Байдена на переизбрание

В Демократической партии далеко не все поддерживают желание президента США Джо Байдена пойти на второй срок в 2024 году, заявил конгрессмен-демократ Дин Филлипс, передает Fox News. По его словам, сотни представителей Демпартии в частном порядке выражают сильное беспокойство из-за планов главы Белого дома.

«Поверьте мне, в конгрессе буквально сотни людей [из Демократической партии] разделяют опасения относительно перспектив Байдена <…> но они просто не скажут ни слова [публично]», — отметил Филлипс.

Как указал американский конгрессмен, он выступает за выдвижение нового кандидата на выборах 2024 года. Он также добавил, что низкие рейтинги одобрения президента заставили бы его сторонников «покинуть корабль» в любой другой сфере деятельности, к примеру, если бы речь шла о какой-то крупной компании.