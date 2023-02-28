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18 минут назад

В США признали Украину проигравшей стороной конфликта

Lenta.ru

Украина уже является проигравшей стороной конфликта из-за развала экономики и потери значительной части территории. Об этом написал на своей в Twitter профессор экономики из США Ричард Вольф.

В США признали Украину проигравшей стороной конфликта
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Украинская экономика разорена и теперь зависит от США», — написал он, отметив, что Россия сейчас контролирует значительную часть территории страны.

Украина, по мнению Вольфа, проиграла экономически как в относительном, так и в абсолютном выражении. Профессор указал, что с начала российской специальной военной операции украинский ВВП снизился на 30 процентов.

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