В США признали Украину проигравшей стороной конфликта

Украина уже является проигравшей стороной конфликта из-за развала экономики и потери значительной части территории. Об этом написал на своей в Twitter профессор экономики из США Ричард Вольф.

«Украинская экономика разорена и теперь зависит от США», — написал он, отметив, что Россия сейчас контролирует значительную часть территории страны.

Украина, по мнению Вольфа, проиграла экономически как в относительном, так и в абсолютном выражении. Профессор указал, что с начала российской специальной военной операции украинский ВВП снизился на 30 процентов.