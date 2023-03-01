Лукашенко заявил, что его поездка в Пекин очертит новые горизонты сотрудничества с КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его визита в Пекин будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном, передает агентство "БелТА".
Как говорится в сообщении, глава белорусского государства также поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Минска, указав, что на посту президента это его 13-й визит в Китай.
"У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения", - сказал Лукашенко.
28 февраля стало известно, что Лукашенко прибыл в Китай с государственным визитом. Как отмечала "БелТА", визит белорусского лидера в Китай станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах.
В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.