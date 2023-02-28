Блинкен предостерег Китай от помощи России в СВО

США введут ограничительные меры против Пекина, если он поможет России в ходе специальной военной операции, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что свое заявление госсекретарь сделал во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции в Астане (Казахстан).

Блинкен пояснил, что Вашингтон твердо предупредил власти Китая о последствиях, которые ждут страну в том случае, если будет принято решение о помощи России.

Штаты введут меры против китайских юридических и физических лиц, которые нарушат санкционный режим, либо каким-либо другим способом поддержат действия Москвы на Украине, уточнил чиновник.

В том случае, если Пекин решит помогать россиянам вооружениями, подчеркнул Блинкен, отношения КНР с США и другими государствами столкнутся с значительными проблемами.

Китай не может одновременно направлять России оружие и выдвигать мирные инициативы, резюмировал госсекретарь.