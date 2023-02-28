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27 минут назад

Блинкен предостерег Китай от помощи России в СВО

Илья Родин

США введут ограничительные меры против Пекина, если он поможет России в ходе специальной военной операции, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен предостерег Китай от помощи России в СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что свое заявление госсекретарь сделал во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции в Астане (Казахстан).

Блинкен пояснил, что Вашингтон твердо предупредил власти Китая о последствиях, которые ждут страну в том случае, если будет принято решение о помощи России.

Штаты введут меры против китайских юридических и физических лиц, которые нарушат санкционный режим, либо каким-либо другим способом поддержат действия Москвы на Украине, уточнил чиновник.

В том случае, если Пекин решит помогать россиянам вооружениями, подчеркнул Блинкен, отношения КНР с США и другими государствами столкнутся с значительными проблемами.

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Китай не может одновременно направлять России оружие и выдвигать мирные инициативы, резюмировал госсекретарь.

Ранее в МИД КНР заявили, что Штаты не имеют права контролировать отношения Москвы и Пекина, указывать, в каких сферах им взаимодействовать, а в в каких - исключить сотрудничество.

В мире,Энтони Блинкен,НАТО,
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